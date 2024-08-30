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Общество

О новых услугах Псковской детской областной больницы рассказал и. о. главврача

О новых услугах Псковской детской областной больницы рассказал и. о. главного врача Евгений Васильев в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

По его словам, в больницу уже доставлена новая стоматологическая установка. «Старая ещё тоже действует, но степень её изношенности – 70%», - уточнил и. о. главврача, добавив, что в связи с этим планируется предоставлять услуги еще и по детской ортодонтии.

«Мы уже значительно улучшили работу стоматологической службы для детей с тяжёлым соматическим статусом – глубокие ДЦП, дети с аутизмом. Когда я пришёл, а это было в апреле, очередь была на конец мая 2025 года. На сегодня очередь – начало декабря 2024 года. Мы сократили её в четыре раза», - рассказал Евгений Васильев.

Кроме того, начался ремонт в кабинете иммунологии и аллергологии. «Будем забирать аллергологические пробы у детей. Пока такой бесплатной услуги в Пскове не было. Платной услугой будет введение специфических вакцин», - отметил Евгений Васильев.

«Также принципиально важным моментом для меня было развитие отделения челюстно-лицевой хирургии. В первые же месяцы моей работы к обязанностям приступил новый челюстно-лицевой хирург Лев Викторович Журавлев, и уже достиг успехов. Врач с большим опытом. Мы планируем делать детям серьёзные косметически операции, поэтому закуплен ряд новых материалов, необходимых для этого», - рассказал Евгений Васильев.

Он также добавил, что с весны в больницу на постоянной основе трудоустроены четверо новых врачей, ещё пятеро новых докторов работают по совместительству. «Но есть и потери: трое уволились. Двое уехали в другие регионы, один доучится и вернётся назад», - уточнил Евгений Васильев.

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