Евгений Васильев: Каждый ребёнок раз в год может пройти полное обследование в центре здоровья

15:06, 30 августа 2024, ПАИ

Каждый ребёнок раз в год может пройти полное обследование в областном центре здоровья детей, напомнил и. о. главного врача Евгений Васильев в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Каждый родитель бесплатно раз в год может проверить здоровье ребёнка по полису ОМС и получить консультацию заведующей центром здоровья, доктора медицинских наук, профессора Марии Юрьевны Галактионовой», – пояснил Евгений Васильев.

Он уточнил, что центр здоровья находится на базе отделения спортивной медицины. Приходить туда можно с детьми от шести до 18 лет. «Там проводится скрининговое обследование: там делают ЭКГ, спирографию, проверяют зрение, слух, проводятся другие обследования», – рассказал Евгений Васильев.

И. о. главврача также отметил, что все дети с сахарным диабетом обеспечены аппаратами для мониторинга уровня глюкозы.

«Ещё один важный момент – консультативная поликлиника (Коммунальная, 33) детской областной больницы работает до 20:00. Это делается специально, чтобы забрать нишу у частных клиник. Наши приёмы не только удобные по времени, но ещё и бесплатные», – подчеркнул Евгений Васильев.