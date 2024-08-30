Обновилось меню в столовой Псковской детской облбольницы
Меню в столовой Псковской детской облбольницы обновилось, сообщил и. о. главного врача Евгений Васильев в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Продукты очень качественные. Отзывы получаем только положительные. А то были ситуации, когда нам поставляли кислое молоко, гнилые овощи и фрукты», – рассказал руководитель медучреждения.
Он также отметил, что в больнице активно борются с тараканами. «Травля происходит раз в дне недели, в это время они активно начинают бегать. Причём в их появлении виноваты и сами пациенты. Родители приносят им гостинцы, потом всё это прячется по тумбочкам, отсюда и тараканы», – отметил Васильев.
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