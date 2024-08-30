Конгресс по медгенетике пройдёт на базе Псковской областной детской больницы

15:39, 30 августа 2024, ПАИ

В конце сентября на базе Псковской областной детской больницы пройдёт конгресс по медицинской генетике под руководством профессора, доктора медицинских наук Марии Галактионовой. Об этом сообщил и. о. главного врача Евгений Васильев в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В конгрессе примет участие группа учёных из Санкт-Петербурга.

«А после мы планируем развитие лабораторной диагностики по медицинской генетике. Сейчас этот вопрос активно прорабатывается с ПсковГУ. Разрабатываем единую лабораторию, чтобы в том числе обучать на нашей базе студентов», – отметил Евгений Васильев.