Отделение реабилитации появится в Псковской детской областной больнице
Отделение реабилитации появится в Псковской детской областной больнице, сообщил и. о. главного врача Евгений Васильев в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Идёт этап лицензирования отделения реабилитации по неврологии и травматологии-ортопедии. Надеемся, что в 2025-2026 году появится полноценное отделение реабилитации по всем профилям больницы», – отметил Евгений Васильев.
Планируется также реорганизация детского травмпункта. Для этого будет отдельный въезд в больницу. Разработан целый маршрут. Будет решаться проблема с парковкой для пациентов.
В амбулаторную службу планируется внедрить систему искусственного интеллекта, в том числе и в Великих Луках. Это позволит развивать телемедицину.
Кроме того, формируется фонд и попечительский совет при детской областной больнице.
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