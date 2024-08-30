Отделение реабилитации появится в Псковской детской областной больнице

16:05, 30 августа 2024, ПАИ

Отделение реабилитации появится в Псковской детской областной больнице, сообщил и. о. главного врача Евгений Васильев в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Идёт этап лицензирования отделения реабилитации по неврологии и травматологии-ортопедии. Надеемся, что в 2025-2026 году появится полноценное отделение реабилитации по всем профилям больницы», – отметил Евгений Васильев.

Планируется также реорганизация детского травмпункта. Для этого будет отдельный въезд в больницу. Разработан целый маршрут. Будет решаться проблема с парковкой для пациентов.

В амбулаторную службу планируется внедрить систему искусственного интеллекта, в том числе и в Великих Луках. Это позволит развивать телемедицину.

Кроме того, формируется фонд и попечительский совет при детской областной больнице.