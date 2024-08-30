Об успехах Псковской области в лечении рака лёгкого, важности диспансеризации и плюсе ковида – в интервью со специалистами

22:34, 30 августа 2024, ПАИ

Каковы успехи Псковской области в лечении рака лёгкого, важно ли людям проходить диспансеризацию и какой след оставил в онкологии ковид, рассказали главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров и заместитель главного врача, торакальный хирург-онколог Александр Луфт в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Нелёгкая болезнь

– Недавно прошла Неделя борьбы с раком лёгкого. Тема актуальная и для Псковской области.

– В 2021–2022 годах в Псковской области этот диагноз стоял на первом месте по заболеваемости у мужчин. Но в 2023–2024 годах на первое место вышел рак предстательной железы, потому что активно шли диспансеризация, профилактика, осмотры. В этом году есть рост заболеваемости раком лёгкого, что тоже объясняется диспансеризацией, профилактическими осмотрами. Это и активное выявление, когда пациенты сами обращаются вне зависимости от симптомов. За семь месяцев этого года более 200 выявленных и подтверждённых случаев такого диагноза, а за год эта цифра, наверное, перейдёт порог 350–400 пациентов.

Заболевание выявляется на достаточно поздних стадиях. Псковская область достигла показателя раннего обнаружения в 37 % случаев, что выше среднего российского уровня. И мы можем направить пациентов на оперативное лечение и увеличить продолжительность их жизни на пять и более лет.

– Рак лёгкого отличается у мужчин и женщин? Какие факторы влияют на его появление?

– У мужчин показатель в пять-шесть раз выше, чем у женщин. Но у женщин часто бывают агрессивные формы болезни и различные редкие мутации. К этой группе пациентов применяются все варианты комбинированного комплексного лечения.

Курение – очень грозный фактор риска. У курящих риск заболеть выше более чем в 14 раз. В московском институте онкологии провели исследование и выяснили, что при раке лёгкого у курильщиков снижается эффективность химиотерапии. Пассивное курение также фактор риска, это доказанный факт. Что касается генетики, заболевание не сильно с ней связано, если нет явного наследственного фактора, когда более трёх членов семьи болели раком. Внешние факторы – это вредные условия труда: асбестовая пыль, радон. Внутренние – хроническая обструктивная болезнь лёгких, туберкулёз, что чаще развивается у мужчин.

– Сколько сигарет в день становятся фактором риска?

– В медицине пользуются термином «злоупотребление». В нашем случае это курение более десяти сигарет в сутки. Но даже одна сигарета в день уже может быть вредна, а более десяти – крайне вредно.

Асфальтовая болезнь

– Люди какого возраста более всего подвержены раку лёгкого?

– Превалируют пациенты старше 55 лет, а пик заканчивается в 75 лет. Из 300 выявленных за прошлый год около 250 человек приходилось на эту возрастную категорию. Бывают и молодые люди. Сейчас мы успешно прооперировали 22-летнего пациента. Есть пациенты старше 75 лет. Но акцент необходимо делать на мужчинах работоспособного возраста. Хронический бронхит курильщика или туберкулёз лёгких с возрастом могут сыграть негативную роль в развитии опухоли.

– Значит, рак лёгкого не молодеет?

– Это болезнь урбанизации, развития промышленного производства. По сути дела, «асфальтовая болезнь» – времени, когда в городах появился асфальт. Сто лет назад описывали лишь единичные случаи рака лёгкого.

Вот мы говорим о вреде курения в момент, когда под окном стоят четыре машины с работающими двигателями. Плюс наша экология, факторы питания, генетические вещи способствуют развитию этого заболевания. Так что сейчас встречаются достаточно молодые пациенты, и среди них немало с агрессивными формами рака лёгкого, требующими лечения химиотерапией либо лучевыми методами.

– Каковы симптомы рака лёгкого, на что следует обратить внимание?

– Есть группа общих симптомов для любой онкологии. Нужно задуматься при немотивированном снижения веса, повышенной утомляемости и слабости, подъёмах температуры: опухоль в лёгком может вызывать инфекционные процессы, болевой синдром, кашель. Всё это сравнимо с симптомами пневмонии. Если пациент не обращается к специалисту, занимается самолечением, назначая себе антибиотики, процесс может быть заглушён, но опухоль продолжит расти. Нельзя рисковать – необходимо обратиться к специалисту, сделать рентген, при подозрении – КТ. В зоне риска также пациенты с хронической болезнью лёгких, курильщики здесь номер один, понятное дело.

Есть специфические симптомы – это кашель абсолютно разных форм. Кашель может развиваться ближе к вечеру, может быть с мокротой, при физической нагрузке. Периодически может усиливаться. Хуже, когда кашель идёт с появлением крови. Это неблагоприятный симптом, который зачастую свидетельствует о серьёзной патологии.

Ну и одышка – в покое или та, что обычно в жизни не присутствует. Например, когда спортивно подготовленный человек с активным образом жизни в работоспособном возрасте поднялся на второй этаж и испытал сильное сердцебиение.

Все пациенты с раком лёгкого жалуются на боли в суставах. Понятно, что у многих людей болят суставы, но когда это происходит без видимых причин, нужно обратить внимание.

Это всё симптомы, характерные для центрального расположения рака. Но есть ещё и периферийный, наиболее опасный, потому что на первой стадии у него нет вообще никаких проявлений, болевой синдром и симптоматика появляются при распространении процесса. Поэтому однозначно не скажешь, хорошо, когда есть симптомы, или плохо.

– Флюорография может заменить рентген грудной клетки?

– Да. Специалист, владеющий знаниями рентген-диагностики, увидит затемнение и направит пациента либо на цифровую рентгенограмму, либо на компьютерную томографию, которая укажет на новообразование. Затем пациента направят к онкологу, где осуществят верификацию опухоли, так как это необязательно онкология. Может быть туберкулёз, эмфизема, доброкачественные образования и другое. От этого зависит и окончательный выбор специалиста: торакального хирурга, пульмонолога или врачей других специальностей.

Умеем и можем

– Какие возможности для лечения имеет наш онкодиспансер?

– Сегодня доступны практически все методы лечения рака лёгкого, которое держится на трёх китах: оперативное лечение, химио- и лучевая терапия. В этом году 87 % выявленных пациентов были направлены на оперативное лечение всех видов – радикальное, паллиативное, для определения вида опухоли и так далее. Это много с учётом того, что выявляется всё больше заболеваний на ранних, операбельных стадиях. Мы используем комплексный подход. И зачастую удаётся на достаточно поздней стадии провести перед операцией химио- или лучевую терапию и только потом применить хирургическую тактику. Причём сделать это в одном учреждении. Также проводим дополнительные диагностические вмешательства, которых раньше на территории региона не применяли.

К сожалению, большинство наших пациентов ведёт неактивный образ жизни, а для торакальной операции требуется хорошая сердечно-сосудистая система. Поэтому у примерно 15–20 % больных такое вмешательство не проводится из-за избыточного веса, болезни сердца и других причин.

Хирургия, разумеется, направлена на проведение максимально щадящих операций. Но при большой опухоли приходится делать обширные операции по удалению всего лёгкого. Это необходимо, иначе пациенты могут в ближайшее время погибнуть.

А для пациентов с ранними стадиями всячески развиваем менее инвазивные методики, такие как лапароскопия с минимальным болевым синдромом и максимально быстрым восстановлением. У нас для этого есть все необходимые инструменты и оборудование. После операции все пациенты находятся под пристальным надзором и лечатся согласно клиническим рекомендациям.

Порог выживаемости

– Если сравнить с показателями 10–15-летней давности, насколько увеличились продолжительность и качество жизни?

– Сейчас на учёте около 600 пациентов, которые прошли порог пятилетней выживаемости. Три года назад их было менее 400. Благодаря новым методам лечения, которые мы ежегодно внедряем, такие пациенты живут дольше. У нас есть молодой пациент, причём с запущенной стадией, который уже около девяти лет проходит терапию одним-единственным препаратом. А у него метастазы в костях и неоднократные операции по поводу метастаз в головном мозге. Чувствует он себя хорошо, ведёт весьма активный образ жизни, продолжает работать. Раньше мы видели такое раз в десять лет. Сейчас всё больше пациентов с формами заболеваний, при которых ранее погибали в первые год-два, преодолевают пятилетний и более порог выживаемости.

Псковская область впервые за свою историю заняла первое место в раннем выявлении онкологии. То есть на первой-второй стадии наш регион выявляет сейчас больше пациентов, чем любой другой в Северо-Западном федеральном округе. Это большое достижение. И не только диспансера, но также всех онкологических служб, профмероприятий и медучреждений, проводящих диспансеризацию.

– Диспансеризация помогает выявлять или люди боятся?

– Бояться – плохая практика. Есть такие пациенты, которые даже при кашле с кровью считали, что ничего страшного. Всё равно приходили к нам через три месяца или полгода, когда уже процесс расширялся. Но ситуация меняется. Мы провели аудит диспансеризации и осмотров мужского и женского населения, и с прошлого года у нас абсолютный перелом – мужчины и женщины стали ходить на диспансеризацию в равных долях, 50 на 50. Раньше мужчин, активно следящих за своим здоровьем, было гораздо меньше.

– Какой след оставил в онкологии ковид?

– В ковидное время в регионе появилось достаточно большое количество новых диагностических КТ-аппаратов, в том числе у нас. При положительном тесте на ковид пациенту обязательно делали скрининг-исследование, и таким образом мы находили новообразования. Зачастую это был рак, причём на ранних стадиях, и всех пациентов успешно прооперировали, они даже не подвергались химио- либо лучевой терапии.

Не кури, гуляй, дыши

– Какую профилактику рака вы можете посоветовать?

– Если говорить о раке лёгкого, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, способствующих возникновению онкологии: от курения, алкоголя, малоподвижности. Чтобы абсолютно комфортно себя чувствовать, показаны ежедневные пешие прогулки в среднем темпе. Очень важно проветривать помещения, в том числе в офисах: мы должны дышать свежим воздухом. В Псковской области прекрасная территория с огромной лесопарковой зоной, можно сходить за грибами, можно съездить на рыбалку.

Нужно пройти диспансеризацию. Если вы в этом году не сделали рентген грудной клетки, надо обязательно пройти исследование: компьютерную томографию или флюорографию – не принципиально.

Если говорить в целом, то женщины должны проходить маммографический скрининг либо УЗИ молочных желёз, ежегодный осмотр гинеколога, мужчины, помимо рентгена грудной клетки, – сдавать тест на простатспецифический антиген, потому что рак простаты у нас на первом месте.

Когда мы прислушиваемся к своему здоровью, симптомам и вовремя обращаемся к специалисту, это ведёт к тому, что онкологическое заболевание можно выявить на ранних стадиях. А ранняя стадия в 90 % случаев – это практически излечение.