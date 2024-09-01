Новые изменения в автомобильной сфере начинают действовать в России с 1 сентября

13:00, 01 сентября 2024, ПАИ

Новые правила установки и применения комплексов фото-и видеофиксации нарушений ПДД вступают в силу с 1 сентября. Соответствующий закон в мае 2023 года подписал Владимир Путин. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Новые правила требуют, чтобы стационарные и передвижные камеры устанавливались на расстоянии не менее 100 метров от знака, который указывает на начало населенного пункта.

Кроме того, все камеры должны иметь сертификаты и свидетельства о метрологической поверке. Передвигать и менять их места установки во время работы нельзя. Владельцы трасс обязаны передавать в МВД полные и неизменные данные с устройств.

Также с 1 сентября вступает в силу закон, обязывающий таксопарки оформлять ОСГОП – оно позволит каждому пассажиру в случае аварии получить выплаты по страховке.