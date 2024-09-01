Митрополит Матфей совершил молебен к началу нового учебного года 1 сентября

22:40, 01 сентября 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре сегодня, 1 сентября, в неделю 10-ю по Пятидесятнице. По окончании богослужения был совершён молебен к началу нового учебного года и прошло вручение студенческих билетов первокурсникам Псково-Печерской духовной семинарии, сообщили в Псковской епархии.

Песнопения литургии исполнил братский хор Псково-Печерского монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии и паломники.

Митрополит Матфей рукоположил в сан диакона выпускника Московской духовной академии Павла Киреева.

По завершении молебна митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом. Затем состоялось вручение студенческих билетов первокурсникам Псково-Печерской духовной семинарии.