Около сотни юных псковичей поучаствовали в семейном празднике безопасности «Юный спасатель»

23:46, 01 сентября 2024, ПАИ

Семейный праздник безопасности «Юный спасатель» прошёл в Доме молодёжи Пскова накануне начала нового учебного года и Международного дня пропавших без вести. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Мероприятие организовали сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области и волонтёры Национального центра и Детского фонда.

Около сотни малышей и будущих школьников вместе с родителями приняли участие в интерактивной игре, повторили правила безопасности на улице, в природной среде и дома. Юные псковичи примерили на себя роль настоящих спасателей, оказывая первую помощь условным пострадавшим.

Все участники встречи показали высокий уровень знаний в сфере безопасности и успешно справились со всеми заданиями, отметили в ведомстве. В завершение мероприятия юные спасатели получили сладкие сюрпризы от Детского фонда.