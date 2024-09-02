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ФК «Луки-Энергия» одержал победу над «Тверью» и впервые с начала лета поднялся в таблице

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» в гостях обыграл «Тверь» со счётом 2:1 в матче 21-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», сообщили ПАИ в пресс-службе великолукской команды.

Фото: пресс-служба «Луки-Энергии»

Быстрый гол в ворота «Твери» забил Манвел Агаронян. Он стал единственным в первой половине. В начале второго тайма арбитр удалил с поля защитника великолукской команды Игоря Курбанова. Несмотря на численное превосходство соперника, игрок «Луки-Энергии» Никита Поляков удвоил преимущество команды. Хозяева смогли ответить голом лишь раз на 82-й минуте.

По итогам матча ФК «Луки-Энергия» вышел на 13-е место в турнирной таблице впервые с десятого тура, а также продлил серию без поражений во всех турнирах до пяти матчей.

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