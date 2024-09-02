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Маршрут-загадку подготовил Псковский музей для путешествия в Печоры

Псковский музей продолжает программу знакомства со своими музеями-филиалами и подготовил маршрут-загадку для путешествия в Печоры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото Псковского музея

Главным «героем» программы станет Музей истории города Печоры. За 100 лет существования он объединил в своей коллекции славянские мотивы с самобытностью народности сето.

В Музее истории города Печоры посетителей ждёт новая выставка – совместный проект Псковского музея и другого федерального музея.

Отправление 22 сентября в 11:00 от главного здания музея (улица Некрасова, 7) на автобусе:

– с 11:00 до 12:15 – путь от Пскова до Печор с экскурсионным сопровождением;

– с 12.30 до 14.00 – экскурсия по городу с заходом в Музей истории города Печоры;

– с 14:00 до 14:20 – чаепитие в беседке музея;

– с 14.30 до 15:30 – экскурсия по Псково-Печерскому монастырю, свободное время для прогулок;

– с 15:45 до 17:00 – обратный путь в Псков.

Обязательна предварительная запись. Телефон для справок и бронирования экскурсии: (8 8112) 66-33-11. Количество мест ограничено.

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