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Рабочее совещание руководителей высших и средних специальных учебных заведений региона прошло в ПсковГУ

Рабочее совещание руководителей высших и средних специальных учебных заведений региона состоялось в зале учёного совета Псковского государственного университета сегодня, 2 сентября. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня знаний и посвящено обсуждению актуальных вопросов образования, науки и молодёжной политики. К встрече присоединились директора институтов и проректоры ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Рабочее совещание руководителей высших и средних специальных учебных заведений региона прошло в ПсковГУ. Фото здесь и далее: ПсковГУ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина представила доклад, в рамках которого рассказала о национальных проектах для достижения целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, которые обозначены в указе президента Владимира Путина от 7 мая 2024 года № 309.

Руководитель вуза напомнила, что национальная цель страны заключается в реализации потенциала каждого человека, развитии его талантов, воспитании патриотичной и социально ответственной личности.

«Достижение этой цели предполагает создание условий для воспитания гармонично развитого, социально ответственного патриота своей Родины. В связи с этим работа высших учебных и средних специальных учреждений должна строиться на основе новых акцентов и при помощи новых инструментов. Необходимо учитывать, что сегодня страна нуждается в росте цифровизации и технологического лидерства, развитии передовых научных направлений. Не менее важно решение проблем, связанных с сохранением здоровья, вопросами безопасности и поддержки традиционных семейных ценностей», – подчеркнула Наталья Ильина.

В эти процессы должны быть вовлечены все уровни образования, уверена ректор ПсковГУ. В связи с этим руководитель вуза предложила в будущем году пригласить на стратегическую сессию успешных первокурсников и ребят, поступивших в псковские колледжи. Это позволит им включиться в общую проектную работу среди молодёжи.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев поддержал эту инициативу.

«В большой работе, которую мы проводим со студентами высших учебных и средних специальных учебных заведений важно научить их решать проблемы, отдавая предпочтение оптимальным вариантам. Предложение пригласить на стратсессию в будущем учебном году ребят из колледжей актуально, так как задачи, которые ставятся перед молодёжью, интересны для всех и направлены на развитие себя в своём регионе», – пояснил Сергей Николаев.

Проректор по учебной работе Алла Серебрякова и начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся Дмитрий Лобарёв выступили перед участниками встречи с информацией об образовательной политике ПсковГУ.

Календарь молодёжных мероприятий представила проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева.

Проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности Дмитрий Матвеев поделился результатами и планами работы координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов ПсковГУ.

Выступление начальника военного учебного центра ПсковГУ Вадима Беды было посвящено возможностям получения военных профессий студентами среднего профессионального образования.

Напомним, стратегическая проектная сессия, приуроченная к началу учебного года, состоялась в Псковском государственном университете. Её участниками стали руководители высших и средних специальных учреждений области и студенты-первокурсники вузов региона, имеющие медаль «За особые успехи в учении» I и II степеней, а также высокий средний балл ЕГЭ. Ребятам предложили разработать план мероприятий праздников, связанных с важными датами: с Днём Победы, Днём учителя, Днём науки, Днём университета, другими памятными событиями. Обсудив варианты, в завершение сессии ребята поделились своими идеями с членами жюри – участниками объединённого совета обучающихся ПсковГУ и со студенческими директорами.

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