Секцию самбо открыли в Усвятской школе
Торжественное открытие секции самбо в рамках проекта «Zа самбо» прошло сегодня в Усвятской средней школе. Об этом сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров в соцсети «ВКонтакте».
«Долгие поиски тренера дали свой результат! Молодой перспективный тренер из Великих Лук будет преподавать навыки самообороны нашим ребятишкам!» – отметил глава муниципалитета.
Благодаря инициативным родителям, вовлечённости в решение вопроса депутата Псковского областного Собрания депутатов Андрея Козлова и координатора регионального партийного проекта «Za самбо», руководителя клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимира Владимирова вопрос удалось решить положительно.
«Благодарю директора Усвятской школы Хянину Ольгу Олеговну за понимание важности решения данного вопроса и предоставление помещения в стенах школы, где в дальнейшем будут проходить занятия», – отметил Дмитрий Петров.
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