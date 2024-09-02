Секцию самбо открыли в Усвятской школе

23:49, 02 сентября 2024, ПАИ

Торжественное открытие секции самбо в рамках проекта «Zа самбо» прошло сегодня в Усвятской средней школе. Об этом сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров в соцсети «ВКонтакте».

«Долгие поиски тренера дали свой результат! Молодой перспективный тренер из Великих Лук будет преподавать навыки самообороны нашим ребятишкам!» – отметил глава муниципалитета.

Благодаря инициативным родителям, вовлечённости в решение вопроса депутата Псковского областного Собрания депутатов Андрея Козлова и координатора регионального партийного проекта «Za самбо», руководителя клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимира Владимирова вопрос удалось решить положительно.

«Благодарю директора Усвятской школы Хянину Ольгу Олеговну за понимание важности решения данного вопроса и предоставление помещения в стенах школы, где в дальнейшем будут проходить занятия», – отметил Дмитрий Петров.