Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на Великой Китайской стене
Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев развернул флаг Псковской области на Великой Китайской стене. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Марк Мордовцев порекомендовал несколько мест, которые нужно посетить, путешествуя по Китаю. «Что обязательно посмотреть в Пекине? Великую Китайскую стену, Запретный город, Храм Неба, площадь Тяньаньмэнь и Дворцовый музей», – отметил пловец.
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Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на Великой Китайской стене
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