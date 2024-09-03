Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на Великой Китайской стене

18:02, 03 сентября 2024, ПАИ

Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев развернул флаг Псковской области на Великой Китайской стене. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Марк Мордовцев порекомендовал несколько мест, которые нужно посетить, путешествуя по Китаю. «Что обязательно посмотреть в Пекине? Великую Китайскую стену, Запретный город, Храм Неба, площадь Тяньаньмэнь и Дворцовый музей», – отметил пловец.

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