Перемещение кошки на территорию РФ пресекли на границе Псковской области из-за отсутствия прививки от бешенства
На российско-эстонской границе в Псковской области не пропустили кошку из-за отсутствия прививки в ветеринарном паспорте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Домашнего питомца пытались перевезти из Литвы в Ленинградскую область. В ветеринарном паспорте кошки отсутствовали сведения о вакцинации. Прививки необходимо выполнить не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев против бешенства (последняя вакцинация была проведена 4 марта 2022 года).
Ввоз кошки на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате животного.
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