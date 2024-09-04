Что Госавтоинспекция делает для безопасности школьников на дорогах, рассказал Владимир Папорт

14:22, 04 сентября 2024, ПАИ

Какие меры безопасности приняты в Псковской области, а также какие профилактические мероприятия проводятся в регионе Госавтоинспекцией в связи с началом учебного года, рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт.

«Безусловно, в течение первого учебного месяца мы активно проводим профилактические мероприятия. Это связано не только с работой инспекторов дорожно-патрульной службы вблизи образовательных учреждений и в местах массового пребывания детей. Наши сотрудники также активно ходят в образовательные учреждения и проводят занятия. Особенное внимание мы уделяем работе с начальными классами», – отметил Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Большую роль в подготовке школьников и обучению их правилам дорожного движения оказывают ответственные родители, подчеркнул он.

«Ответственные родители неоднократно проводят будущего школьника по маршруту дом – школа – дом. Я знаю, что многие родители перепроверяют своего ребёнка со словами: «Маша, отведи меня до школы». Они смотрят со стороны, как ребёнок принимает решения и как себя ведёт при переходе проезжей части, и соблюдает ли он правила дорожного движения. Знайте, что это огромный вклад в части обеспечения безопасности своих детей», – обратил внимание Владимир Папорт.

В том числе активная работа проводится и в самих образовательных учреждениях, рассказал врио начальника областного УГИБДД. Например, там существуют отдельные занятия «Юный инспектор» для учеников средней школы.

«Школьники проходят программу по знаниям правил дорожного движения, первой доврачебной помощи и иным вопросам, связанным с обеспечением безопасности на дороге. Эти занятия в том числе направлены на то, чтобы ребята из средней школы подтягивали начальную», – заключил гость студии.