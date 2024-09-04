19 пьяных водителей задержали в Псковской области за прошедшие выходные

14:33, 04 сентября 2024, ПАИ

19 пьяных водителей задержали на дорогах Псковской области за прошедшие выходные, рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Из этих 19 человек трое были пойманы за повторным правонарушением, обратил внимание гость студии.

«Большинство дорожно-транспортных происшествий с погибшими всё-таки зарегистрировано на местных автодорогах. На это уделяется внимание со стороны Госавтоинспекции, но покрыть всю площадь Псковской области, которая всё-таки достаточно большая, не всегда удаётся. Где-то успеваем отреагировать», – отметил Владимир Папорт.

Кроме того, в связи с началом учебного года УГИБДД усилила наряды на федеральных трассах, подчеркнул врио начальника управления.

«Дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали или погибли люди, не было зарегистрировано. Основная задача на федеральных трассах была выполнена», – заключил он.