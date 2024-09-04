Более полумиллиона нарушений на дорогах зарегистрировали в Псковской области с помощью камер с начала года

14:40, 04 сентября 2024, ПАИ

Более полумиллиона правонарушений на дорогах зарегистрировали в Псковской области с начала 2024 года с помощью комплексов фото- и видеофиксации, сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На данный момент в области установлено 126 таких комплексов, а в Пскове – 45. При этом, как отметил Владимир Папорт, их основная задача – обеспечение безопасности дорожного движения, а не зарабатывание денег.

«Если мы снизили аварийность на том или ином участке дороги, то соответственно мы можем где-то оставить муляж, чтобы люди продолжали соблюдать правила, а саму камеру использовать в тех местах, где это будет более важно», – обратил внимание врио начальника областного УГИБДД.