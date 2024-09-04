Стали известны новые адреса установки комплексов фотовидеофиксации в Пскове

16:30, 04 сентября 2024, ПАИ

Места размещения комплексов фотовидеофиксации в Псковской области регулярно меняются, рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Скоро в Пскове начнут работу комплексы на улице Фабрициуса, 7, Ижорского Батальона, 15, 128-й Стрелковой Дивизии, 6, на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной.

«Анализ состояния аварийности проводится ежемесячно, и мы смотрим на появляющиеся новые очаги и предочаги ДТП. Когда у нас происходит ДТП одного вида, как у нас сложилась ситуация с Рижским проспектом и улицей Петровской, мы обращаем на это внимание. Сейчас там устанавливается комплекс фотовидеофиксации на перекрёсток. Он будет рассчитан на проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линию и скоростной режим», – заключил Владимир Папорт.