Дни Псковской области пройдут в Мариинском театре

12:09, 04 сентября 2024, ПАИ

Дни Псковской области пройдут в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 7-8 сентября, сообщается в Telegram-канале «БКЗ Псков».

В рамках Дней Псковской области будут представлены три концерта:

«Петя и Волк. Вредные советы» – это путешествие в мир классической музыки, где знакомые с детства персонажи оживают под звуки оркестра. Концерт начнётся 7 сентября в 13:00;

«Шаляпин» – спектакль-монография, посвящённый русскому певцу Фёдору Шаляпину, который стал символом русской оперной школы. Концерт начнётся 7 сентября в 19:00;

«Пушкин и… Михайловское» – мультипликационный фильм в сопровождении оркестра. Концерт начнётся 8 сентября в 12:00.

На сцене Мариинского театра выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, а также студенты и выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.