Дни Псковской области пройдут в Мариинском театре
Дни Псковской области пройдут в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 7-8 сентября, сообщается в Telegram-канале «БКЗ Псков».
В рамках Дней Псковской области будут представлены три концерта:
- «Петя и Волк. Вредные советы» – это путешествие в мир классической музыки, где знакомые с детства персонажи оживают под звуки оркестра. Концерт начнётся 7 сентября в 13:00;
- «Шаляпин» – спектакль-монография, посвящённый русскому певцу Фёдору Шаляпину, который стал символом русской оперной школы. Концерт начнётся 7 сентября в 19:00;
- «Пушкин и… Михайловское» – мультипликационный фильм в сопровождении оркестра. Концерт начнётся 8 сентября в 12:00.
На сцене Мариинского театра выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, а также студенты и выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
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