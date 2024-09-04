46 человек погибли в ДТП в Псковской области за семь месяцев

15:06, 04 сентября 2024, ПАИ

358 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали в Псковской области за семь месяцев 2024 года. В них погибли 46 человек и 485 пострадали. Об этом сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кроме того, отмечается рост ДТП на 20% в Пскове. Здесь произошло 126 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло два человека – один пешеход и один велосипедист, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись. Также ДТП в Пскове пострадал 151 человек, рассказал Владимир Папорт.

В целом по районам Псковской области из 26 муниципалитетов Псковской области в 13 районах ситуация с состоянием аварийности признана негативной, обратил внимание врио начальника областного УГИБДД.