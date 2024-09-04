115 тысяч транспортных средств зарегистрировано в Пскове

15:25, 04 сентября 2024, ПАИ

115 тысяч транспортных средств зарегистрировано в Пскове, рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Фактически каждый второй житель Пскова от младенца до старца имеет по одной единице транспортных средств», – отметил Владимир Папорт.

Из-за такого количества транспортных средств трафик в городе нисколько не уменьшается. В связи с этим областное УГИБДД считает нужным совершенствовать дорожно-уличную сеть города, уточнил он.