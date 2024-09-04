115 тысяч транспортных средств зарегистрировано в Пскове
115 тысяч транспортных средств зарегистрировано в Пскове, рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Фактически каждый второй житель Пскова от младенца до старца имеет по одной единице транспортных средств», – отметил Владимир Папорт.
Из-за такого количества транспортных средств трафик в городе нисколько не уменьшается. В связи с этим областное УГИБДД считает нужным совершенствовать дорожно-уличную сеть города, уточнил он.
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