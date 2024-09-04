Возможные совершенствования дорожной сети в Пскове обозначил Владимир Папорт
В Пскове необходимо совершенствовать дорожно-уличную сеть, считает врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт.
«Сейчас проект разрабатывается – продление Гаражного проезда до поворота на Родину, а также продление улицы Коммунальной до автодороги Псков – Родина. Кроме того, необходимо продление улицы Михаила Егорова, также до дороги на Родину», – рассказал Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Такие изменения необходимы, так как Рижский проспект стал «бутылочным горлышком», обратил внимание врио начальника областного УГИБДД.
Кроме того, предлагается в перспективе сделать четырёхполосным Рижское шоссе хотя бы до «Моглино», подчеркнул Владимир Папорт.
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