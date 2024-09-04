14 ДТП с участием велосипедов и электросамокатов произошло в Пскове с начала года

15:30, 04 сентября 2024, ПАИ

14 ДТП с участием велосипедов и электросамокатов произошло в Пскове с начала года, рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В этих ДТП погиб один велосипедист, 14 человек пострадали, трое из них – дети.

«Регулярно каждую пятницу подразделения Госавтоинспекции Пскова во второй половине дня проводят профмероприятия в части пресечения административных правонарушений со стороны данной категории водителей», – отметил Владимир Папорт.

С начала весенне-летнего периода к административной ответственности в Пскове привлекли 179 водителей велосипедов и 51 водителя средств индивидуальной мобильности, уточнил он.