Зачем изменили график работы светофора на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной в Пскове, объяснил Владимир Папорт

16:07, 04 сентября 2024, ПАИ

Изменения в режиме работы светофора на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной в Пскове прокомментировал врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт. Сейчас на участке появилась новая фаза работы – когда зелёный сигнал работает исключительно для пешеходов.

Решение изменения режима работы светофора было принято из-за того, что на перекрёстке происходили ДТП с участием пешеходов. В течение года здесь уже четыре раза были случаи наездов на пешеходов, объяснил Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Изначально цикл был ещё меньше, мы уже добавили цикл по улице Коммунальной, сейчас со стороны анализируем. Мы прекрасно понимаем, что в связи с началом учебного года трафик по улице Коммунальной в разы возрос, будем рассматривать дополнительный вопрос по увеличению цикла по этой улице», – подчеркнул врио начальника областного УГИБДД.