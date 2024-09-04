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Общество

Более половины обратившихся в кадровые центры Псковской области выпускников нашли работу

30 из 58 выпускников высших и средних специальных учебных заведений 2024 года нашли первую работу с помощью карьерных консультантов. По сравнению с прошлым годом число успешно трудоустроенных молодых специалистов выросло на 15 %. Об этом ПАИ сообщили в региональном центре занятости.

Выпускники выбрали вакансии в силовых структурах, в сферах образования, здравоохранения, торговли, общественного питания и других.

«Предприятия заинтересованы в молодых сотрудниках, и наша задача – сделать так, чтобы соискатель и работодатель встретились», – отметила руководитель регионального кадрового центра Олеся Сергеева.

Она также подчеркнула, что адресный подход применяется к каждому соискателю.

Отметим, за помощью в трудоустройстве выпускники в возрасте до 35 лет могут обратиться не только в кадровый центр «Работа России», но и в Молодёжный кадровый центр Псковской области.

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