Более половины обратившихся в кадровые центры Псковской области выпускников нашли работу
30 из 58 выпускников высших и средних специальных учебных заведений 2024 года нашли первую работу с помощью карьерных консультантов. По сравнению с прошлым годом число успешно трудоустроенных молодых специалистов выросло на 15 %. Об этом ПАИ сообщили в региональном центре занятости.
Выпускники выбрали вакансии в силовых структурах, в сферах образования, здравоохранения, торговли, общественного питания и других.
«Предприятия заинтересованы в молодых сотрудниках, и наша задача – сделать так, чтобы соискатель и работодатель встретились», – отметила руководитель регионального кадрового центра Олеся Сергеева.
Она также подчеркнула, что адресный подход применяется к каждому соискателю.
Отметим, за помощью в трудоустройстве выпускники в возрасте до 35 лет могут обратиться не только в кадровый центр «Работа России», но и в Молодёжный кадровый центр Псковской области.
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