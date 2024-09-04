О развитии медпомощи, новых врачах, возможностях и будущих проектах – в интервью с руководителем Псковской детской областной больницы

22:27, 04 сентября 2024, ПАИ

Какие задачи удалось решить за последние три месяца в Псковской детской областной клинической больнице, есть ли проблемы в формировании команды, кто пополнил врачебный коллектив, по каким новым профилям больница оказывает помощь, а также о возможностях и будущих проектах рассказал исполняющий обязанности главврача медучреждения Евгений Васильев в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кадры решают всё

– Три месяца назад вы были в этой студии и главным вопросом назвали кадровый. Чего удалось достичь?

– У меня как исполняющего обязанности главного врача цель одна – обеспечить бесплатную, качественную и доступную медпомощь детям всех возрастов. Я буду достигать её любыми возможными путями.

В первую очередь было укреплено самое слабое звено – отделение паллиативной помощи детям с очень тяжёлыми заболеваниями. Теперь там новый и. о. заведующего – доктор опытный, практику у нас совмещает с работой в спорте высших достижений. Сейчас трудоустраиваем туда ещё одного доктора.

У нас была только одна выездная бригада, теперь будет две. Это очень важно, потому что мы планируем вводить новую услугу для деток – глубоких инвалидов. Сможем проводить функциональную диагностику, УЗИ на дому. Эта услуга будет оказываться и взрослым – платно. Взрослые, не желающие стоять в очереди, могут выбрать комфорт и материально поддержать благополучие наших детей.

Также у нас новый доктор в психоневрологическом отделении, очень опытный врач-психиатр и невролог, в том числе прекрасно делает блокады. Взрослые тоже могут записаться на платный приём.

Рука помощи утопавшим

– На что пойдут эти дополнительные средства?

– Каждая копеечка строго используется для улучшения качества жизни деток и комфортной работы сотрудников. Мы создали игровую комнату для детей младшего возраста, есть и вторая – видеоигровая зона для детей постарше, где они могут поиграть, пока родители оформляют документы. Планируем сделать качественный ремонт и компьютерный зал в зоне ожидания дневного стационара.

Подчеркну: всё это делается не за счёт средств Псковской детской областной больницы. Это один из самых важных моментов, которые мы обсуждали с правительством Псковской области: мы не можем жить на широкую ногу, у нас есть обязательства перед партнёрами. В первую очередь перед «Псковэнерго», которому очень благодарны. Это первая компания, которая пошла на серьёзные уступки в отношении детей.

Помощь крупных организаций – партнёров Псковской детской областной больницы заключается в том, что они позволяют нам двигаться вперёд, понимая, что у нас перед ними обязательства. Это как вы даёте соседу в долг, но требуете отдать не завтра, а когда он сможет и без процентов. Такой формат работы позволил заключить серьёзные соглашения. Мы выполняем свои обязательства в рамках нового контракта и смогли сэкономить очень крупные средства. Мы не просим денег, а просим войти в положение, так как сейчас всплываем. Не все организации пошли на такую помощь, но многие среагировали. За это им огромная благодарность.

Игрушка в подарок

– Расскажите об акции «Подари игрушку ребёнку после операции».

– Акция вызвала такой ажиотаж, что присылали даже из районов Псковской области. Операций очень много – иногда за день проводим около 20, поэтому коробка с игрушками улетает сразу же. Люди готовы помогать и с удовольствием откликаются. Можно связаться с секретарём главврача – телефон есть на нашем сайте, в группе в соцсети «ВКонтакте», согласовать время и привезти. Игрушка должна быть новой и не мягкой. К мягким прилипают микроорганизмы, поэтому их нельзя использовать, ведь не просто так в хирургических стационарах, к примеру, нет цветов.

Не принимаем фломастеры – разрисуют одеяло или стены. Это же дети. Ребёнок железную кушетку разбирает за полчаса.

– Хорошо бы и детей, нуждающихся в паллиативной помощи, морально поддерживать.

– Это особенные детки, с душевными и ментальными нарушениями, с полными нарушениями моторного развития. У них фактически отсутствует ясное понимание, что происходит в окружающем мире. Мы взаимодействуем с Псковской епархией. В отделение регулярно приходит священник, общается с родителями и детьми, исповедует и причащает, что важно для таких детей. Часовни у нас тоже работают в больнице.

– Сколько детей в этом отделении?

– Девять человек. А под наблюдением на дому находится около 70. Им выдают аппараты искусственной вентиляции лёгких, оборудование для поддержания жизненно важных функций.

Новые лица, места, оборудование

– Что ещё нового появилось в больнице?

– Для меня было принципиально важно развитие челюстно-лицевой хирургии. В первые же месяцы моей деятельности начал работать новый челюстно-лицевой хирург с большим опытом, и он достиг очень больших успехов. Мы планируем делать серьёзные косметические операции детям.

Также значительно улучшили работу стоматологической службы для детей с глубокими ДЦП, с аутизмом. Очередь на момент моего прихода была на конец мая 2015 года, сегодня она сократилась в четыре раза. Это была сложная работа, особенно для анестезиологов. Лечение идёт только под наркозом. Благодаря благотворительной помощи появилась абсолютно новая стоматологическая установка.

Начались ремонтные работы в кабинете аллергологии и иммунологии. Будет введена новая услуга – забор иммунологических проб. Сегодня такой бесплатной услуги в городе нет, будет только у нас, для детей Псковской области.

Впервые за всю историю у нас появились 12-канальные кардиографы. Сразу два. Это очень серьёзное оборудование, которое позволяет с высокой точностью говорить об электрической активности сердечной мышцы и давать более точные прогнозы, в том числе для работы врачей-кардиологов. Один аппарат работает в Псковской детской областной больнице, второй – в отделении спортивной медицины. Физиотерапией там могут воспользоваться все желающие взрослые, есть ударно-волновая, лазерная терапия и много других вариантов. Тарифы, мягко говоря, конкурентоспособные на фоне частных центров.

Также мы разработали систему проектов добровольного медицинского страхования – есть организации, которые хотят заключить с нами договоры. Это очень удобно и серьёзный доход для учреждения.

– Значит, у вас команда серьёзно меняется?

– Команда идёт по дороге, определённой руководителем. В коллективе есть те, кто хочет быть с нами, и те, кто не желает этого. Мы работаем с теми, кто хочет. На постоянной основе у нас трудоустроены четыре новых врача и 11 человек среднего медицинского персонала, по совместительству – пять врачей и три человека среднего медицинского персонала.

Некоторые отделения – «безотцовщины»: приставка и. о. у руководителя ментально плохо действует на сотрудников. Это как временный папа: то ли будет, то ли нет. Мы готовим письмо в комитет по здравоохранению об утверждении заведующих, с которыми прошли переговоры и они дали своё согласие. Если наши кандидатуры одобрят, они станут полноценными заведующими. Надеемся, что после этого прекратится ротация среднего медицинского персонала.

Я преподаю в Псковском государственном университете, и один из моих лучших студентов сейчас заключил договор с Псковской детской областной больницей. Это наш будущий травматолог-ортопед. Поступил бесплатно в ординатуру, а всё лето полноценно отработал в приёмном отделении так же, как и я в его возрасте. Думаю, что на следующий год ещё привлечём кадры. Не получится попасть в областную больницу абы кому: которые шалтаи-болтаи и им ничего не интересно, нам не подойдут.

Бали проблемы с юридическим отделом – сейчас он очень мощный.

Мы смогли выполнить все наши обязательства перед сотрудниками и партнёрами и при этом развивать учреждение.

Дополнительные возможности

– Расскажите об областном центре здоровья детей.

– Он работает на базе отделения спортивной медицины и полностью укомплектован. Структура недооценённая, а ведь каждый родитель абсолютно бесплатно раз в год может проверить здоровье своего ребёнка от шести до 18 лет по полису ОМС и получить консультацию у заведующей центром – профессора, доктора медицинских наук Марины Галактионовой. Проводится скрининговое обследование всех детей, определяются все показатели здоровья, зрение проверяется. Потом ребёнка полностью осматривают два доктора.

Если родители решили выбрать для сына или дочки подходящий вид спорта, пусть приходят в центр, где по показателям здоровья определяется вид спорта, в котором ребёнок может достичь успехов. А болезненному малышу подскажут, какой вид спорта ему поможет быть здоровым, это самое важное.

Теперь мы полностью обеспечиваем детей с сахарным диабетом необходимым мониторингом уровня глюкозы, сахарными датчиками. А консультативная поликлиника Псковской детской областной клинической больницы сейчас работает до 20:00. Доктора ведут приёмы бесплатно и в удобное для родителей время.

Одна из больших побед – новое меню для детей: мы добились, чтобы продукты поступали очень качественные. Также в больнице больше нет дефицита лекарственных препаратов. Работает новый провизор – мы разгрузили аптеку и создали новый формуляр лекарственных препаратов. Сейчас закупается программное обеспечение – будет единая система для аптеки и отделений с полным контролем над тем, чего не хватает.

Планы на будущее

– Помогает ли в работе ваша депутатская деятельность?

– На встрече с коллегой по депутатской работе Натальей Александровной Юрченко мы запланировали реорганизацию детского травматологического пункта. Для этого оборудуем отдельный въезд в больницу. Въезд очень неудобный, им практически никто никогда не пользуется. Его перестроят, будет сформирован единый маршрут одностороннего движения, поставим шлагбаумы, ликвидируем многолетнюю проблему с парковкой.

Также сейчас проходим этап лицензирования отделения реабилитации, оно появится впервые. Надеемся, что в 2025–2026 годах заработает полноценное отделение реабилитации по всем профилям больницы. Этого в регионе не было никогда.

И самое важное – планируем внедрять систему искусственного интеллекта в амбулаторную службу, что значительно её разгрузит. Прошли переговоры с теми, кто отвечает за такие нюансы в комитете по здравоохранению. Мы сможем вести дистанционные консультации по развитию медицинских технологий, разгрузить врачей, оптимизировать их работу. В выигрыше будут пациенты. Всё требует времени, терпения и сил. Я надеюсь, что мне всего этого хватит. Самое главное, чтобы хватило у людей, которые терпеливо ждут и верят. Ради них я и работаю.