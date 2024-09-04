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Общество

В Бежаницах по нацпроекту отремонтируют одну из центральных улиц

Социально-экономическое развитие муниципалитета в ходе рабочей встречи обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой Бежаницкого района Сергеем Михеевым и председателем Собрания депутатов района Сергеем Цветковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

​В Бежаницах по нацпроекту отремонтируют одну из центральных улиц. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

С 2020 года на развитие инфраструктуры Бежаницкого района привлечено 1,3 миллиарда рублей. Также Сергей Михеев по итогам общерегионального рейтинга эффективности глав муниципальных образований занял третье место.

Большая работа проведена в системе образования: открылись центры цифровой образовательной среды в пяти школах, отремонтированы спортзалы еще в четырёх учреждениях, завершены работы по замене окон в одном из зданий Бежаницкой средней школы.

Сергей Михеев также проинформировал о ремонте в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, в эксплуатацию введён шестикилометровый участок автодороги Пушкинские Горы – Локня, ведущий к Бежаницам. Участок автодороги Бежаницы – Сущево – Цевло также отремонтируют по нацпроекту. «Заключён контракт с подрядчиком, проект трёхлетний. В этот участок вошла и одна из центральных улиц посёлка – Смольная. По окончании проекта у нас появится современная улица с новым асфальтовым покрытием, тротуарами, уличным освещением», – сказал глава района.

В этом году подрядчик планирует заменить трубопереезды на данном участке дороги.

Речь шла и о модернизации в учреждениях культуры. Так, проведён серьезный комплекс работ в Бежаницком историко-культурном центре Философовых. Музейное оборудование приобретено на сумму более пяти миллионов рублей. Здание переведено с дровяного на газовое отопление, построена газовая котельная, проведены сети, также заменена система водоснабжения.

Кроме того, подготовлена документация, прошедшая госэкспертизу, для капитального ремонта Чихачёвского сельского центра культуры.

Также губернатор с главой района обсудили темпы догазификации в Бежаницах, Красном Луче и Махново, модернизацию инфраструктуры ЖКХ и благоустройство общественных территорий и памятников.

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