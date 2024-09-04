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Общество

Луп Брусничник наступил по народному календарю

5 сентября вспоминают святого Луппа Солунского, который служил великомученику Димитрию Солунскому. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, перед своей казнью святой Димитрий поручил Луппу раздать всё своё имущество беднякам. После казни мученика Лупп взял ризу, обагрённую кровью, и перстень своего господина. С помощью этих реликвий он впоследствии сотворил много чудес. Однако самому Луппу суждено было стать мучеником: за проповедь христианства император Максимилиан приговорил его к смерти.

В народе день святого Луппа называли Брусничником. К этому времени в лесах и на болотах уже можно было собирать бруснику, поэтому все крестьяне, у которых не было срочных дел, брали с собой туеса и корзины и отправлялись за ягодами.

Бруснику использовали по-разному: пекли пироги, готовили варенье и пастилу, варили компоты. Особенно популярна была мочёная ягода. Кроме того, бруснику ценили за целебные свойства. Сок из ягод применяли при простуде и туберкулёзе, а из листьев варили чай, который помогал при болезнях кишечника и печени.

По зрелости брусники судили о том, поспел ли овёс. Если ягоды уже налились соком и стали красными, то нужно было торопиться с жатвой. Крестьяне также спешили убрать лён. Женщины различали три стадии развития этого растения: две недели цветёт, четыре спеет, на седьмую семя летит. «На Лупа лен лупится», — говорили люди.

В Лупов день обращали внимание на журавлей: если птицы улетали на юг, это предвещало скорое наступление зимы. При этом, если журавлиный клин летел низко, сильных морозов можно было не ждать. А вот если журавли летели быстро и молча – это сулило скорые ненастья.

Начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит нос», – шутили старики. И добавляли: «Лупенские морозы на овёс садятся, брусникой сластятся».

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