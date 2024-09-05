Эксперты рассказывают о кампании по вакцинации от гриппа в Псковской области
Роспотребнадзор объявил официальный старт кампании по вакцинации против гриппа в Псковской области.
Каковы особенности вакцинации в этом году, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказывают руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко и главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
Напомним, кампания по вакцинации от гриппа началась в регионе 2 сентября.
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05 сентября 2024
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