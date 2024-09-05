Главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников станет гостем «Минкульта»

11:37, 05 сентября 2024, ПАИ

Художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск программы выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 сентября, в 14:00.

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Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».