Великолукские студентки завоевали медали международных соревнований по самбо
Студентки Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами международных соревнований Гран-при по самбо среди женщин, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.
За награды состязаний боролись 28 самбисток из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и России.
Елизавета Постникова заняла второе место в весовой категории свыше 80 килограммов, а Екатерина Дорошенко выиграла бронзу в весе до 65 килограммов.
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