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Спорт

Великолукские студентки завоевали медали международных соревнований по самбо

Студентки Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами международных соревнований Гран-при по самбо среди женщин, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

  • Великолукские студентки завоевали медали международных соревнований по самбо
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студентки завоевали медали международных соревнований по самбо
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК

За награды состязаний боролись 28 самбисток из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и России.

Елизавета Постникова заняла второе место в весовой категории свыше 80 килограммов, а Екатерина Дорошенко выиграла бронзу в весе до 65 килограммов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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