Великолукские студентки завоевали медали международных соревнований по самбо

14:06, 05 сентября 2024, ПАИ

Студентки Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами международных соревнований Гран-при по самбо среди женщин, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



За награды состязаний боролись 28 самбисток из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и России.

Елизавета Постникова заняла второе место в весовой категории свыше 80 килограммов, а Екатерина Дорошенко выиграла бронзу в весе до 65 килограммов.

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