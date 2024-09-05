Как планируют привлекать новых музыкантов в Губернаторский симфонический оркестр, рассказал Алексей Репников

14:41, 05 сентября 2024, ПАИ

Как планируют привлекать новых музыкантов в Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, рассказал его главный дирижёр Алексей Репников в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы думали, как оркестр пополнять и освежать. У нас появилась идея – попытаться привлечь наш колледж [Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова. – ПАИ]. В этом году на оркестровое отделение поступило 22 человека. Такого не было никогда. А был такой период, когда струнное отделение было закрыто. Сейчас у нас есть надежда на этих ребят, что они будут освежать наш коллектив. Мы постараемся сделать такие условия, чтобы они практиковались и учились», – отметил Алексей Репников.

Кроме того, главный дирижёр напомнил, что в Псковской области уже дважды проводили международную арт-резиденцию для молодых музыкантов.

«Мы вместе очень плотно репетировали. И это был серьёзный бросок, ребята узнали, что такое настоящая гастрольная жизнь. Как результат – то, что молодёжи стало интересно, в этом году у комиссии глаза широко открылись, когда они увидели такое количество поданных заявлений. Будем надеяться, что та жизнь, которая начинает закипать, продолжится», – заключил Алексей Репников.