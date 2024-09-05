Отдельную псковскую программу хочет подготовить Губернаторский симфонический оркестр
Отдельную псковскую программу хочет подготовить Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, рассказал главный дирижёр коллектива Алексей Репников в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Я трезво на всё смотрю, и на данном этапе нам, наверное, будет сложно удивить людей исполнением симфонии Чайковского. Есть серьёзные лидеры-оркестры, которые такое играют, у которых это в практике, и у которых есть определённые традиции. Это не то, что мы хуже или ещё что-то – люди этим занимаются, и у них большая история в этом», – отметил Алексей Репников.
Именно для этого в Псковской области хотят подготовить то, что будет отличать Губернаторский симфонический оркестр от других коллективов, подчеркнул он.
«Поэтому я думаю, что нам нужно что-то сделать, чтобы нас узнала страна – для этого должен появиться свой продукт. Первое – это театральные вещи [например, театральная постановка «Петя и Волк. Вредные советы» в сопровождении оркестра. – ПАИ], которые мы показываем. И также я хочу набрать определённый набор произведений, которые писались специально для Пскова. Они уже есть. Так и получится псковская программа. Это будет чисто наше, и никакие оркестры это играть не будут», – заключил Алексей Репников.
Отдельную псковскую программу хочет подготовить Губернаторский симфонический оркестр
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