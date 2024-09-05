Алексей Репников охарактеризовал псковскую публику

16:45, 05 сентября 2024, ПАИ

Псковская публика очень внимательная, заявил главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У публики самое главное качество – внимательность. Люди слушают музыку внимательно, и реакция очень приятная. У меня знакомые музыканты приезжали и говорили: «Как приятно, как люди слушают концерт», – сказал Алексей Репников.

У псковской публики, по его словам, нет снобизма.

«Это приятное ощущение, когда ты, как артист, понимаешь, что то, что ты делаешь – это нужно. Это впитывается и это воспринимается. Это совсем другое ощущение», – заключил Алексей Репников.