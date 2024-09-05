Семейный ансамбль «Казачата» из Пскова выступит на всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг»

22:04, 05 сентября 2024, ПАИ

Семейный ансамбль «Казачата» из Пскова станет участником всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», который состоится в Москве в парке «Сокольники» 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Конкурс направлен на сохранение, развитие и популяризацию казачьей культуры и включён в государственную программу «Реализация государственной национальной политики».

Учредителями конкурса выступают Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, постоянная комиссия по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте России по делам казачества, Министерство культуры РФ.

Конкурс проводится при поддержке некоммерческой организации «Благотворительный фонд Фридриха Липса».