20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области
20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
Первые избиратели уже отдали голос за своего кандидата.
Напомним, что петербуржцы, находящиеся в дни голосования (6, 7 и 8 сентября) в Псковской области, могут проголосовать за своего кандидата на специально образованных избирательных участках в 19 муниципальных образованиях региона. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Адреса экстерриториальных УИК указаны на карточках.
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области
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