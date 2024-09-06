Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области

20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

  • 20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • 20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • 20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • 20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Первые избиратели уже отдали голос за своего кандидата.

Напомним, что петербуржцы, находящиеся в дни голосования (6, 7 и 8 сентября) в Псковской области, могут проголосовать за своего кандидата на специально образованных избирательных участках в 19 муниципальных образованиях региона. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Адреса экстерриториальных УИК указаны на карточках.

  • 20 избирательных участков создадут в Псковской области для выборов губернатора Санкт-Петербурга
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • 20 избирательных участков создадут в Псковской области для выборов губернатора Санкт-Петербурга
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • 20 избирательных участков создадут в Псковской области для выборов губернатора Санкт-Петербурга
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • 20 избирательных участков создадут в Псковской области для выборов губернатора Санкт-Петербурга
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • 20 избирательных участков создадут в Псковской области для выборов губернатора Санкт-Петербурга
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • 20 избирательных участков создадут в Псковской области для выборов губернатора Санкт-Петербурга
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 сентября 2024

Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
06 сентября 2024

20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области
06 сентября 2024

Центр общественного наблюдения начал работу на выборах в Псковской области
05 сентября 2024

Депутат Олег Савельев впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга регионального парламента
05 сентября 2024

Армен Мнацаканян поднялся на шесть строчек в топ-15 медиарейтинга депутатов областного Собрания
04 сентября 2024

Более 4 500 избирателей Псковской области зарегистрировались на участие в ДЭГ
03 сентября 2024

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области провёл заседание перед стартом голосования
03 сентября 2024

Михаил Ведерников вошёл в топ-3 индекса плотности международных контактов глав российских регионов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...