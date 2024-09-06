20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области

10:09, 06 сентября 2024, ПАИ

20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга работают в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области







Первые избиратели уже отдали голос за своего кандидата.

Напомним, что петербуржцы, находящиеся в дни голосования (6, 7 и 8 сентября) в Псковской области, могут проголосовать за своего кандидата на специально образованных избирательных участках в 19 муниципальных образованиях региона. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Адреса экстерриториальных УИК указаны на карточках.