Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков станет гостем программы «Анамнез»

13:21, 06 сентября 2024, ПАИ

Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков станет гостем программы «Анамнез» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 сентября, в 14:00.

Как происходит разделение вызовов: когда приезжает неотложка, а когда бригада скорой помощи? За какое время по нормативу с момента звонка должна приехать бригада медиков? Как работает современная система управления вызовами? Стоит ли больному самостоятельно обращаться в экстренное отделение больницы? Какие новшества ожидаются в работе скорой помощи?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.