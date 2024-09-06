О типах бригад скорой помощи и нюансах их работы рассказали псковичам

17:45, 06 сентября 2024, ПАИ

Какие типы бригад скорой помощи существуют, рассказал главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 сентября.

Стандартная бригада должна состоять из двух человек: врач и медицинская сестра или два фельдшера или фельдшер и медицинская сестра.

«Скрывать мы не будем, дефицит кадров есть как во всех учреждениях, так и в скорой помощи, поэтому в большей степени сотрудники работают по одному», – подчеркнул Денис Сачков.

Он уточнил, что бригады формируются в соответствии с порядком оказания скорой помощи. Они могут быть общепрофильные, педиатрические и психиатрические.

«Педиатрические и психиатрические – это специализированные, а все остальные – общепрофильные. В мае 2023 года мы выделили отдельную бригаду – медицина катастроф. Она существует только в Пскове в единственном числе в Псковской области. Эта бригада выезжает в большей степени на все чрезвычайные ситуации: ДТП, падение с высоты, суицид – всё, что связано с риском смерти в ближайшие минуты. Фельдшеры этой бригады прошли подготовку в Федеральном центре медицины катастроф в Москве», – рассказал Денис Сачков.

Он также объяснил, что скорая помощь и неотложная помощь – это два разных направления.

«Вызовы скорой помощи могут быть в экстренной и неотложной форме. Неотложная помощь – это поликлинический раздел и к скорой помощи он не имеет никакого отношения. Если мы берём вызовы скорой помощи – это всё, что связано с угрозой жизни пациента: нарушения дыхания, нарушения кровообращения, травмы, всё то, что может привести к смерти – это вызовы в экстренной форме», – уточнил он.

Экстренная форма оговорена приказом Минздрава и время доезда составляет 20 минут. «Учитывая протяжённость нашей области, удалённость населённых пунктов от мест базирования и количества населённых пунктов с жителями от одного до десяти человек, не всегда скорая помощь может доехать за 20 минут, но так трактует нам нормативная база, так мы обязаны сделать», – сказал он.

Всё остальные вызовы – обострения хронических заболеваний и всё, что не представляет угрозу жизни: повышение температуры, давления – это вызовы в неотложной форме и временными рамками они не ограничиваются.

Если диспетчер понимает, что у вызывающего нет угрозы жизни, и эта помощь может быть отсрочена и оказана поликлиникой, он может пойти двумя путями: переключить на поликлинику или сам диспетчер передаёт вызов в кол-центр поликлиники, объяснил Денис Сачков.

Однако он подчеркнул, что если человек позвонил ещё раз и сообщил, что состояние ухудшилось, а никто не приехал, то тогда вызов переходит в разряд экстренных.