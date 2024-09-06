Для срочного вызова скорой помощи лучше звонить по телефону 103, а не 112 – Денис Сачков

17:56, 06 сентября 2024, ПАИ

Для срочного вызова скорой помощи лучше звонить по телефону 103, а не 112, объяснил главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 сентября.

Телефон вызова скорой помощи – 103 и 112. Однако, звоня на номер 112, от псковичей поступает много жалоб, подчеркнул Денис Сачков.

«Система 112» – это межведомственное взаимодействие и я как главный врач рекомендую нашим гражданам звонить в «112» ровно тогда, когда нужно несколько служб», – сказал Денис Сачков.

Он подчеркнул, что агрессия людей объясняется тем, что, звоня в «112», у людей проводят опрос: данные, что случилось, чем заболел и потом переключают на скорую помощь.

«Диспетчер скорой помощи берёт трубку. Да, нам выпускается карточка, но она не всегда бывает корректно заполнена, и диспетчер начинает переспрашивать. У людей это вызывает негодование. Диспетчер «112» – не медицинский работник, это кол-центр, а диспетчеры скорой помощи – это медики», – заметил он.