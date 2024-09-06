О проблемах и успехах Госавтоинспекции, самокатчиках и пешеходных переходах – в интервью с руководителем УГИБДД Псковской области

16:48, 06 сентября 2024, ПАИ

Как прошло начало учебного года на дорогах? Часто ли нарушают ПДД в Псковской области? Что делать с самокатчиками? Почему появляются пробки? Какие новые дороги будут в Пскове? На эти и другие вопросы ответил врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Владимир Папорт в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Спасибо родителям!

– Как ГИБДД строит работу с началом нового учебного года?

– Госавтоинспекция активно проводит профилактические мероприятия. Это не только работа инспекторов дорожно-патрульной службы вблизи образовательных учреждений и в местах массового пребывания несовершеннолетних. Сотрудники проводят занятия в школах, особенно в начальных классах. Мероприятия Недели безопасности продлятся до конца месяца, в том числе и с участием юных инспекторов движения. Они есть в каждом учебном заведении, проходят программу по знаниям ПДД, первой доврачебной помощи. Основная идея в том, чтобы средняя школа подтягивала начальную, юные инспекторы сами работают с малышами начиная с первого класса.

Искренне благодарен ответственным родителям, чьи дети уже в первом классе знают, что такое правила дорожного движения. Многие родители проверяют своего ребёнка, говоря: отведи меня к школе. И смотрят, как ребёнок ведёт себя, переходя проезжую часть, соблюдает ли он правила дорожного движения. Это огромный вклад в обеспечение его безопасности. Однажды один родитель признался: мой ребёнок, учащийся третьего класса, после занятий с вашими сотрудниками постоянно указывает, где я нарушаю правила дорожного движения, а мне стыдно.

Перед началом учебного года управление ГАИ усилило наряды на федеральных трассах. Дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими или погибшими зарегистрировано не было. Так что основную задачу мы выполнили, люди безопасно прибыли к месту своего проживания.

Всевидящее око

– А что можно сказать о ситуации внутри региона?

– Она остаётся очень напряжённой. Большинство дорожно-транспортных происшествий с погибшими зарегистрированы на местных автодорогах. В ходе профмероприятий за выходные на дорогах Псковской области задержано 19 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, трое из них повторно. Это много.

– Как бороться с этим? Накрыть все транспортные сети камерами видеонаблюдения?

– С 1 сентября вступили в силу изменения о порядке применения комплексов фотовидеофиксации. И к местам их установки предъявлены очень жёсткие требования. Это место должно быть точкой концентрации дорожно-транспортных происшествий, находиться вблизи пешеходных переходов, в местах, где возможны аварии либо на сложных, затяжных поворотах и так далее. Установка камер нацелена на обеспечение безопасности дорожного движения, а вовсе не на зарабатывание денег, как считают многие.

В Пскове 45 камер и они регулярно передислоцируются на разные точки. Например, планируем установить на улицах Яна Фабрициуса, 7, Ижорского Батальона, 15, 128-й Стрелковой Дивизии, 6, на пересечении улиц Коммунальной и Народной. Именно там – места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

– А не надо ли больше камер?

– Важно не количество, а качество. В местах, где ДТП случаются чаще всего, мы выясняем причины и условия, этому способствующие. Если аварийность на участке дороги снизилась, можем там поставить муляж, чтобы люди продолжали соблюдать правила, думая, что работает камера.

Анализ аварийности проводится ежемесячно, мы определяем новые очаги, фиксируем дорожно-транспортные происшествия одного вида, как это было на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Петровской. Там сейчас устанавливается комплекс фотовидеофиксации.

– Много приходится штрафовать?

– За восемь месяцев камеры зарегистрировали по области более полумиллиона нарушений на дорогах. Я бы сказал, что это слишком много. Основной вид нарушений – несоблюдение скоростного режима. Но также немало связано с проездом на запрещающий сигнал светофора, не пропуск пешеходов.

Аварийность высока

– Сколько в этом году было ДТП?

– В области за семь месяцев зарегистрировано 358 дорожно-транспортных происшествий, 46 человек погибли, 485 получили ранения. В Пскове зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в которых был ранен 151 человек, а один пешеход и один велосипедист, пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись, погибли. Рост дорожно-транспортных происшествий в Пскове примерно на 20%, а в 13 районах Псковской области ситуация с аварийностью признана негативной.

– Может быть, рост числа ДТП с погибшими и пострадавшими связан с ежегодным увеличением трафика?

– В Пскове зарегистрировано более 115 тысяч транспортных средств. Фактически каждый второй житель от младенца до старца имеет машину. А если убрать старцев и младенцев, то почти каждый первый. Трафик нисколько не уменьшается, поэтому и разговоры ведутся именно по совершенствованию и строительству дорожно-уличной сети.

Сейчас разрабатываются проекты продления Гаражного проезда до поворота на Родину, улицы Коммунальной – до автодороги Псков – Родина и улицы Михаила Егорова. Все это разгрузит улично-дорожную сеть. Рижский проспект стал фактически бутылочным горлышком, поэтому разговаривали с Росавтодором о продлении Рижского проспекта и автодороги Псков – Изборск, чтобы сделать его магистральной улицей и четырёхполосной минимум до Моглина. Но это перспектива на будущее. В перспективе также продолжение объездной дороги. Строительство идёт и будет закончено в 2027 году.

Опасность на двух колёсах

– У всех на устах тема электросамокатов и разных средств индивидуальной мобильности.

– В Пскове в этом году зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов и электросамокатов, где один человек погиб и 14 получили ранения, в том числе трое детей. Каждую пятницу во второй половине дня подразделения Госавтоинспекции проводят мероприятия с целью пресечь такие правонарушения. Весной и летом к административной ответственности привлечены 179 велосипедистов и 51 водитель средства индивидуальной мобильности.

– Не нужен ли реестр средств индивидуальной мобильности?

– Мы примерно знаем, сколько их в кикшеринговых компаниях, но не можем сказать, сколько в частной собственности. В Санкт-Петербурге и Москве прокатным электросамокатам присвоены номерные знаки и установлены камеры для выявления правонарушений.

В 1990-е годы пытались ввести выдачу номеров для велосипедов. После Великой Отечественной войны на велосипедах тоже были номерные знаки.

Но все критерии и статусы транспортного средства чётко регламентированы правилами дорожного движения. Это и мощность электродвигателей, и масса, и всё остальное. Кстати, парадокс: в правилах указано, что все участники дорожного движения должны их знать и соблюдать. По сути, нам надо выдавать пешеходу удостоверение пешехода. Пока же нормы права в области обеспечения безопасности движения ещё в полном объёме не реализованы. Предстоит очень долгая и кропотливая работа.

– После заседания комиссии по безопасности дорожного движения глава Пскова Борис Елкин сообщил, что обсуждалась идея запретить в парках и на набережных движение самокатов массой больше 35 килограммов. Насколько это реалистично?

– Если такое решение примут, к работе будут привлечены не только сотрудники Госавтоинспекции, но и работники органов внутренних дел, участковые уполномоченные, патрульно-постовая служба. Потому что дорожно-патрульная служба охватывает именно улично-дорожную сеть.

– Основная претензия к электросамокатам массой более 35 килограммов. Это практически мотоциклы, которые дают на прокат в Финском парке. Можно ли их запретить в городе, на конкретных территориях?

– Собственник дороги вправе запретить либо разрешить ту или иную деятельность в рамках улично-дорожной сети, а также парковой зоны. Это всё принадлежит администрации Пскова. Поэтому здесь решение за ней.

Пешеходы и переходы

– Как часто нарушителями становятся пешеходы?

– Чаще всего пешеходы переходят проезжую часть вне пешеходного перехода. С начала года в Пскове к ответственности привлечено 109 пешеходов.

– Планируется ли ликвидация каких-то пешеходных переходов?

– Пешеходный переход должен быть безопасен. Когда не безопасен, надо принять все меры для его технического оснащения дополнительным освещением и так далее. Либо ставить вопрос кардинально: если вы не можете сделать пешеходный переход безопасным, то давайте тогда ликвидировать. Но чаще всего собственник дорог предпринимает все необходимые меры и приводит пешеходный переход в надлежащее состояние.

– Насколько безопасны дороги и пешеходные переходы рядом с образовательными учреждениями?

– В начале и в конце учебного года проходит проверка улично-дорожной сети, прилегающей к образовательному учреждению. В Пскове по сравнению с тем, что было пять–восемь лет назад, количество недостатков постепенно уменьшается. Но всё же возле 29 школ и детских садиков на путях следования учащихся зафиксированы износ разметки либо разрушение асфальта на проезжей части. Не закрыт вопрос с установкой жёлтых мигающих светофоров, которые должны быть вблизи образовательных учреждений и по местам следования школьников. Возле 14 учебных заведений до сих пор этого нет. Также не доделано пешеходное ограждение возле 15-й школы.

– Кому адресуете претензии по этим нарушениям?

– Собственник дороги – городская администрация. Она несёт ответственность за организацию дорожного движения и улично-дорожной сети и требует с подрядчиков, с которыми заключены договоры на обслуживание. Все недостатки мы дважды в год доводим до главы города, который совместно с администрацией Пскова принимает решения по их устранению в кратчайшие сроки.

Вопросы и ответы

– В недавнем ДТП на площади Ленина автомобилист, сильно ударившись о бордюр островка безопасности, практически на него заехал. Что делать с этим островком?

– Абсолютно ничего не делать. Это обсуждалось, и не один раз. Фактически этот островок безопасности не допускает выезда водителей на полосу встречного движения и столкновения с транспортом, разворачивающимся на площади Ленина в обратном направлении. Если бы водители неукоснительно соблюдали ПДД и не срезали угол на площади Ленина, таких дорожно-транспортных происшествий просто не было бы.

Кстати, когда мы с Борисом Елкиным [глава Пскова. – ПАИ] обсуждали нанесение дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, было решено на всей улично-дорожной сети сделать двойную сплошную линию с шумовым эффектом. Да, это дороже, но польза в предупреждении выездов на полосу встречного движения. Такая разметка уже есть на Октябрьском, Рижском проспектах.

– На заседании комиссии по безопасности дорожного движения обсуждалось создание кругового перекрёстка на пересечении улиц Розы Люксембург и Народной. Это востребовано?

– Когда у нас появились первые круговые перекрёстки, были герои, норовившие всё равно ехать прямо. Сейчас все уже сходятся в том, что это удобно и более безопасно. Много ещё участков, где можно было бы круг вписать в дорогу. Каждое такое решение принимается коллегиально. Город развивается, растёт и требует точечных неординарных решений для увеличения пропускной способности. А наибольшую даёт именно круговое движение.

– На перекрёстке улиц Коммунальной и Народной сделали зелёный для всех пешеходов разом, и в правом ряду на улице Коммунальной при движении из дальнего Завеличья в сторону центра теперь постоянные пробки.

– На данном пересечение в текущем году было зарегистрировано четыре ДТП, и все они связаны с наездом на пешеходов. Поэтому и было принято решение выделить для пешеходов отдельную фазу светофора. Мы уже уже добавили цикл по улице Коммунальной, сейчас анализируем, насколько увеличился в связи с началом учебного года трафик. Будем рассматривать вопрос по увеличению цикла именно по улице Коммунальной.