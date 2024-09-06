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Выставка шедевров из коллекции Музея архитектуры Щусева открылась во Дворе Постникова

Торжественное открытие выставки «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» состоялось во Дворе Постникова сегодня, 6 сентября. Передвижная выставка, которая показывает, как развивалась архитектура России со времён Средневековья до конца XX века. Посетители смогут рассмотреть подлинные экспонаты из коллекции Музея архитектуры и увидеть всё многообразие архитектурных стилей разных регионов России, а также их взаимосвязь и преемственность. Подробности – в фоторепортаже.

Фото: Валерия Лагуткина, 20:20, 06 сентября 2024, ПАИ
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