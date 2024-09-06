Туман ожидается местами в Псковской области ночью и утром 7 сентября
В Псковской области утром 7 сентября местами ожидается туман с видимостью до 500 метров, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«Во второй половине ночи и утром 7 сентября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении.
Напомним, при передвижении в тумане на автомобиле водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Целесообразно также увеличить дистанцию между машинами. Также необходимо снижать скорость плавно.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
Шедевры из собрания Музея архитектуры имени Щусева и десять веков русской архитектуры
Сотрудник отдела по конвоированию УФСИН РФ по Псковской области в составе экипажа вошёл в тройку лидеров соревнований на внедорожниках
XVII Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» пройдёт в Пскове
Объекты социальной сферы посетила в ходе рабочей поездки в Карамышевскую волость Наталья Фёдорова
Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков стал гостем программы «Анамнез». Главное