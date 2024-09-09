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Третий военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» прошёл в Пскове

Третий военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» прошёл в Пскове. На площадке стадиона «Машиностроитель» выступили 400 военных артистов сегодня, 8 сентября. В частности в гала-концерте участвовали: военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии России; сводный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения в составе военных оркестров Военного института (инженерно-технического) и Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Васильевича Хрулёва; военный оркестр Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и другие. Подробности – в фоторепортаже.

Фото: Валерия Лагуткина, 00:00, 09 сентября 2024, ПАИ
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