Стали известны итоги выборов депутата Псковской гордумы седьмого созыва по округу № 5

07:22, 09 сентября 2024, ПАИ

Стали известны итоги дополнительных выборов депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 по результатам обработки 100% бюллетелей. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

863 избирателя проголосовали за Анну Дмитриеву из партии «Единая Россия» (52,69%), 189 – за Ивана Горисловского из партии КПРФ (11,54%), 146 – за Алексея Канищева из партии «Яблоко» (8,91%).

140 избирателей отдали свой голос за Сергея Горячева из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (8,55%), 123 – за Владимира Ефимова из партии ЛДПР (7,51%), 104 – за Игоря Романова из партии «Новые люди» (6,35%), 61 – за Павла Сидорова из партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» (3,72%).

В выборах приняли участие 1 642 избирателя (15,87%), отметили в избирательной комиссии.