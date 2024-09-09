Публикуем итоги досрочных выборов главы Гдовского района

07:36, 09 сентября 2024, ПАИ

Стали известны итоги досрочных выборов главы Гдовского района по результатам обработки 100% бюллетелей, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

2 246 избирателей проголосовали за Ивана Мешкова из Партии «Единая Россия» (61,52%), 1 071 избирателей – за Евгения Васильева из партии «Яблоко» (29,33%), 160 избирателей – за Жанну Романчук из партии ЛДПР (4,38%).

44 избирателя отдали свой голос за Игоря Иванова из партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» (1,21%), 24 – за Игоря Романова из партии «Новые люди» (0,66%), 20 – за Павла Бикташева из партии «Родина» (0,55%).

В выборах приняли участие 3 651 избиратель (42,46%), отметили в избирательной комиссии.