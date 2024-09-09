На 61-м месте находится Псковская область в рейтинге регионов по рынку труда

10:54, 09 сентября 2024, ПАИ

На 61-м месте находится Псковская область в рейтинге регионов по рынку труда. Такие данные приводит РИА Новости.

В 2023 году Псковская область улучшила позиции по сравнению с 2022-м. За 2023 год регион получил 58,13 балла, тогда как два года назад – 53,22 балла.

Лидерами рейтинга являются Москва (98,10) и Санкт-Петербург (97,10), у которых значение рейтингового балла приближается к наивысшему значению. Третье место занимает Московская область с 92,36 балла. На четвертое место поднялась Республика Татарстан (84,60 балла), пятую позицию заняла Республика Башкортостан (82,66 балла). В целом в первой десятке по составу произошло лишь одно изменение – в нее вошла Тюменская область, а покинул Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Нижние позиции рейтинга занимают республики Ингушетия, Дагестан, Чеченская, Тыва и Кабардино-Балкарская. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 25. По сравнению с итогами 2022 года число таких субъектов снизилось на два. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда, как поясняют эксперты, являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.