О сложном сезоне в карьере, феноменальных прорывах и провалах – в интервью с тренером псковской прыгуньи Натальи Спиридоновой

18:13, 09 сентября 2024, ПАИ

Российский легкоатлетический сезон официально подошёл к концу. Самая известная прыгунья в высоту Наталья Спиридонова провела его настолько же успешно, насколько местами неожиданно посредственно. На первых стартах в году псковичка прыгала выше, чем на заключительных. У Спиридоновой были как феноменальные прорывы, к примеру прыжок на два метра в финале чемпионата России в помещении, так и сенсационные провалы, идущие чередой в конце сезона.

О причинах смазанной концовки, психологическом давлении, советах опытнейших тренеров и зашторенном чемодане мы поговорили с тренером псковской легкоатлетки Екатериной Алексеевой.

Эмоциональных сил не хватает

– Екатерина Станиславовна, Наталья в нынешнем году провела 12 летних стартов. В первой части сезона вы не слезали с пьедестала, а во второй не получалось практически ничего. Как бы вы оценили прошедший сезон?

– Психологически сложился очень сложный сезон. Наверное, у нас такое впервые. Когда-то мы радовались, что попадали в тройку, будучи молодыми спортсменами. Потом это так быстро сменилось. На следующий год мы стали лидерами и теперь хотим быть только первыми. Уже даже третье и второе места воспринимаются как поражение. Но, видимо, так быстро это всё не может проходить без последствий. Зимой был феноменальный результат. Человек прыгает выше головы и много отдаёт психологически и физически. Затем что-то происходит с организмом. Нужно было побольше отдохнуть. У нас создаётся ощущение, что если мы отдыхаем – это плохо. Начинаем себя корить за это. Если у Натальи получается отдохнуть зимой, то у меня есть ещё группы маленьких детей. Работа непрерывно продолжается. В конце эмоциональных сил не хватает. Физически нас хватило.

– Вся подготовка сейчас, как правило, сводится к главному старту сезона – чемпионату России. На нём Наталья прыгнула на 1,86 метра в высоту и заняла шестое место. Насколько это было тяжело пережить?

– Началось всё чуть раньше. Первый старт в сезоне – командный чемпионат России очень сильно ударил эмоционально. Потратили много энергии, много сил там оставили и опустошились. Этого нельзя было делать. Много разговаривали, но просто так оставить мысль тяжело. Потом она снова к тебе приходит и не отпускает. К тому же что-то подводило постоянно по здоровью. На чемпионате России вроде бы всё было нормально, но пошёл дождь, и это очень пугает. Ты понимаешь, что не до конца здоров и подвергаешь себя опасности. Уже страшно бежать, страшно выставлять ногу. Это тоже повлияло. Возможно, без дождя картина уже была бы другая. К тому же мы понимаем, что везде могли бы быть хотя бы третьими, но проигрывали постоянно по попыткам. В этом сезоне решили, что будем просто бороться за прыжок и результат. Как могли, так и сделали. В конце настолько не было сил, что решили: просто будь что будет.

Прячу чемодан за шторку

– В отличие от прошлого сезона, в этом не удалось ни разу почувствовать вкус победы. Одно золото было только на открытом чемпионате Малайзии, где совершенно другой уровень конкуренции. Как правило, свершиться победе не давали феноменальные результаты Марии Кочановой. Это давит?

– Нас не останавливали результаты Марии Кочановой. Полсезона мы были уверены, что ещё чуть-чуть – и будет победа. До конца не верили, что пройдём без побед. Какие-то мелочи. Всё время было очень рядом. И в июне, когда мы прыгали в парке Горького, были хорошие прыжки. На первенстве России в Чебоксарах хоть и была жара, но мы всё равно выступили хорошо, хотя я думала, что будет выше, даже если сравнивать с прошлым летним сезоном. Мы тогда один раз прыгнули на 1,95 метра и 1,93 метра. За это лето у нас снова один раз – 1,95 метра и два раза – по 1,93. Если не смотреть на других, то ты понимаешь, что выступил лучше, несмотря на то что были проблемы со здоровьем. Сезон пройден достойно. Мы постоянно закаляли свой моральный дух, и я думаю, что это получит отклик в следующих сезонах.

– 12 летних стартов за сезон. Не многовато ли?

– 12 стартов – много. Опустошение идёт ещё и отсюда. Мы живём какой-то кочевой жизнью. Это очень сложно. Даже пытаемся себя обманывать – до последнего не собираем чемодан, я так и вовсе прячу его за шторку, чтобы не видеть. Ещё не заглядываю в билет. Пытаемся себя обмануть, что есть время на передышку. Но этого времени нет. Нужно привыкать к взрослому спорту и уметь к этому правильно относиться. Почему обычно на чемпионатах выстреливают взрослые спортсмены? У них очень большой опыт, и они знают, как с этим справляться. А когда ты впервые так страдаешь, это больно.

– Какой план на ближайшее будущее?

– Сейчас нужно, чтобы Наталья полностью отдохнула, забыла о спорте. Никак себя с этим не связывала. Просто отдыхала. Затем нужен чекап по здоровью, пройти всех врачей, потому что проблемы остались. До конца мы их не решили, хоть и нашли. Затем уже будет наша реабилитация, как мы будем укреплять слабые места. После прокачка всех мышц и связок, полное восстановление спортсмена, чтобы он был готов.

Никто не занимается такими глупостями, как я

– На стартах вы общаетесь с ведущими российскими тренерами. Наверняка вам как более молодой коллеге дают какие-то подсказки, может, даже наставляют. Вам это помогает?

– Это даёт многое. В Пскове этого не хватает. Не то чтобы тебе кто-то рассказывал какие-то секреты. Например, когда мы прыгнули два метра, опытные люди мне говорили: «Ну, подожди, теперь посмотришь…» Я не понимала, о чём они говорят, а теперь всё ясно. Организм человека настолько устаёт после большого всплеска, что ему нужно отдохнуть. Идёт просадка по результатам, и вообще говорят, что это может продолжаться вплоть до двух лет. Надеюсь, нас это не коснётся. Также взрослые коллеги говорят, что нельзя себя выхолащивать как тренера. Никто не занимается такими глупостями, как я, не работает одновременно с маленькими детьми. На их взгляд, у меня много ошибок. Я им говорю: подождите, ну у меня же получилось, у меня и раньше была куча групп, но мы с Натальей выигрывали и Европу, и мир. Ещё и два метра прыгнули. Всё получалось. А они говорят: «Ты не понимаешь, это не так работает. Потом у тебя не останется сил ни на что». Эту энергию в себе надо сохранять, чтобы с желанием идти на работу, искать что-то новое. Но на это же нужны силы – на то, чтобы дерзать, не бояться, идти напролом.

– После этих советов у вас не возникает желания сосредоточиться только на работе с Натальей?

– Задумываюсь. Это начинает пугать, потому что, может, действительно я не права в этом вопросе. Но пока ничего с этим особо не делаю. Сократила на одну группу, в этом году решила чуть меньше. Посмотрим, будет ли от этого легче. В октябре мы собираемся на сборы. Надеемся, что в Кисловодске. Потом в ноябре опять сбор. И уже в конце декабря или начале января начнём смотреть. Мы не загадываем вперёд. Просто понимаем, что будем работать. Этот сложный сезон, как мне кажется, дан нам не просто так. В этом году не состоялись Игры дружбы. Видимо, на наше счастье. Возможно, обкатка этого сезона нужна была, чтобы не допустить ошибок в следующем. Надеюсь, что это было неслучайно.

Один мужчина нам всё какие-то деньги совал

– А как вам новые соревнования? Например, по инициативе Марии Ласицкене теперь есть ещё и такой старт, как «Новая высота».

– Большое спасибо нашим олимпийским чемпионкам, которые стали проводить большое количество турниров. В этом году добавилась «Новая высота», а это два новых старта, которых в принципе не должно было быть, но они выскочили. Теперь вместо десяти у нас 12. Это сложно, но, с другой стороны, это похоже на соревнования, которые могли у нас быть, если бы мы были выездными. Это модель, которую мы не могли попробовать. Понимаем, что пока не справляемся. Теперь надо учиться с этим работать. Они хотят развивать эти турниры, может, даже выйдут за границу. Дай бог, чтобы у них получилось. Действительно, много турниров в больших городах, а в маленьких нет. Но в них люди смотрят, стоят, ждут до конца, просят подержать за руку, говорят слова поддержки. Один мужчина нам всё какие-то деньги совал, я руки убираю, а он говорит: «Не бойтесь, возьмите, там на обратной стороне город Златоуст! Это на удачу, чтобы вам помогло!» Люди такие добрые, находят слова поддержки, дети подходят фотографироваться, берут автографы. Просто чудо! Для развития и популяризации лёгкой атлетики это такой шаг вперёд. Я надеюсь, что будет всплеск. Тем более у нас уровень очень серьёзный. Посмотрите, как Маша Кочанова раскрылась в этом сезоне. И так будет всё время. Подтянутся следующие и следующие.

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