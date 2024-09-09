Режиссёр Алексей Свиридов в Доме молодёжи сегодня встречается с молодыми псковичами
Режиссёр Алексей Свиридов в Доме молодёжи сегодня встречается с молодыми псковичами, передаёт корреспондент ПАИ.
На встрече обсуждают фильм «16 строк», посвящённый герою СВО, русскому офицеру Никите Самойлову.
Алексей Свиридов – театральный и кинорежиссёр. Сериалы «Не родись красивой», «Дом образцового содержания», «Журов», «Ланцет» – часть его фильмографии. За его плечами 30 актёрских работ.
Режиссёр Алексей Свиридов – о киноуроке в Пскове: Очень важно, что сегодня может воспринять сердце молодого человека
Режиссёр Алексей Свиридов в Доме молодёжи сегодня встречается с молодыми псковичами
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