Режиссёр Алексей Свиридов в Доме молодёжи сегодня встречается с молодыми псковичами

15:03, 09 сентября 2024, ПАИ

Режиссёр Алексей Свиридов в Доме молодёжи сегодня встречается с молодыми псковичами, передаёт корреспондент ПАИ.

На встрече обсуждают фильм «16 строк», посвящённый герою СВО, русскому офицеру Никите Самойлову.

Алексей Свиридов – театральный и кинорежиссёр. Сериалы «Не родись красивой», «Дом образцового содержания», «Журов», «Ланцет» – часть его фильмографии. За его плечами 30 актёрских работ.