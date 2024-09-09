Вопрос ежегодной выплаты ко Дню семьи рассмотрят в Правительстве РФ

20:54, 09 сентября 2024, ПАИ

Вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, поручил рассмотреть президент РФ Владимир Путин правительству и доложить до 1 декабря. Об этом пишут «Известия».

Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы.. об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Доклад – до 1 декабря 2024 года», – говорится в документе.

Ответственным за выполнение поручений назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.