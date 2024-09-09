Вопрос ежегодной выплаты ко Дню семьи рассмотрят в Правительстве РФ
Вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, поручил рассмотреть президент РФ Владимир Путин правительству и доложить до 1 декабря. Об этом пишут «Известия».
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы.. об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Доклад – до 1 декабря 2024 года», – говорится в документе.
Ответственным за выполнение поручений назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Напомним, День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.
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